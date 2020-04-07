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Источник Правда.Ру

Первый день дистанционного обучения в России с треском провалился

Общество

Дистанционное обучение школьников в период самоизоляции, начавшееся в понедельник, 6 апреля, с треском провалилось в тот же день - образовательные ресурсы рухнули, не выдержав наплыва посетителей.

Для обучения учеников общеобразовательных школ планировалось использовать общедоступные федеральные и региональные электронные ресурсы: школьные онлайн-платформы и чаты, Дневник.ру, Яндекс.класс, Учи.ру и т.п.

Что-то пошло не так

Увы, уже после 8 утра рухнул ресурс Дневник.ру и ребята остались не просто без объяснений учителя - их было мало назначено на первый учебный день - но и без обязательных домашних заданий.

А потом понеслось, как снежный ком: перестал подавать признаки жизни учебный портал Учи.ру, остальные платформы работали через раз....

В общем, как рассказывают «Правде.Ру» наши читатели, активная жизнь в понедельник была только в родительских чатах.

Кто виноват и что делать?

Как в итоге будет проходить дистанционное образование, на данный момент абсолютно непонятно. Минобр хранит молчание. Не знает, что происходит? Вряд ли.

Ведь о том, что такой вариант - полный коллапс образовательных серверов - наиболее вероятный вариант - компьютерщики и разработчики предупреждали заранее. Но опять, видимо, виновен российский авось.

Темы самоизоляция серверы не выдержали дистанционное обучение
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