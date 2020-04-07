Почему в России коронавирус "цепляют" молодые - версия Минздрава

В том, что в России растет число молодых людей, у которых подтвержден диагноз "коронавирус", виновато игнорирование правил самоизоляции.

С таким заявлением выступила Елена Малинникова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава в эфире программы "Соловьев LIVE".

"Если проанализировать, когда произошел рост заболеваемости, мы ясно увидим, что причина его — те самые "шашлычки", на которые люди массово отправились после введения "выходной недели". И это подтверждается статистикой не только Москвы, но и регионов. Насладились теплом и солнышком — и вот такой страшный результат", — говорит инфекционист.

Статистика коронавируса в России

За минувшие сутки в 49 регионах страны зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом. Из них 30 — у детей.

На утро 7 апреля в 80 регионах России

зараженных — 6343 человека,

выписано из больниц — 406 выздоровевших,

летальных исходов — 47.

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