В том, что в России растет число молодых людей, у которых подтвержден диагноз "коронавирус", виновато игнорирование правил самоизоляции.
С таким заявлением выступила Елена Малинникова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава в эфире программы "Соловьев LIVE".
"Если проанализировать, когда произошел рост заболеваемости, мы ясно увидим, что причина его — те самые "шашлычки", на которые люди массово отправились после введения "выходной недели". И это подтверждается статистикой не только Москвы, но и регионов. Насладились теплом и солнышком — и вот такой страшный результат", — говорит инфекционист.
За минувшие сутки в 49 регионах страны зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом. Из них 30 — у детей.
Самая актуальная информация о COVID-2019 в России - на сайте стопкоронавирус.рф.
Пока решили защитить только детей и подростков.