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Источник Правда.Ру

Любовь Соболь ответит по закону перед бизнесменом Пригожиным

Общество

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин обратился в Тверской районный суд города Москвы с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками по иску являются сетевое издание "Царьград" и юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом) Любовь Соболь.

Основанием для обращения в суд стало распространение Любовью Соболь недостоверной информации. Она назвала бизнесмена "бандитом" и заявила, что в ноябре 2016 года он якобы инициировал нападение на ее мужа — некросоциолога Сергея Мохова.

Пригожин требует, чтобы суд заставил сотрудницу ФБК опровергнуть заявления, порочащие его честь и деловую репутацию.

Отвечая на запрос журналиста "Интерфакса" через пресс-службу компании "Конкорд", Евгений Пригожин заявил, что Мохов пострадал от самой Соболь, которая уколола его во время ролевых игр.

Любовь Соболь ответит по закону перед бизнесменом Пригожиным. 407004.jpeg

Соболь свою позицию выразила в ролике, опубликованном на "Навальный Live". Она кратко пересказала суть инцидента, когда неустановленное лицо вкололо неизвестное вещество в ногу ее мужа. При этом она никаких имен не называла. По ходу передачи было видно, что Соболь сильно нервничает. Ее страх перед предстоящим судом понятен: доводов в свою пользу у нее нет, а значит, придется приносить публичные извинения.

Но в 2016 году Соболь вела себя совсем по-другому.

Она однозначно заявляла, что нападение связано с ее расследовательской деятельностью и называла инициатором нападения Евгения Пригожина. Она даже пыталась возбудить уголовное дело по этому поводу. Но ей отказали из-за отсутствия состава преступления. Проверка показала, что вреда здоровью Мохова причинено не было, в его крови не обнаружили никаких наркотических или токсических веществ.

Стоит отметить, что Мохов тогда оценивал произошедшее иначе. По его мнению, Пригожин тут был ни при чем, а нападение организовали криминальные структуры, работающие в похоронной сфере. Об этом он писал и в своем Facebook.

Любовь Соболь ответит по закону перед бизнесменом Пригожиным. 407005.jpeg

По версии СМИ, позиция Соболь, заявлявшей о причастности к нападению на ее мужа петербургского бизнесмена, объясняется желанием привлечь внимание к своей расследовательской деятельности. Таким образом она пыталась заработать очки для политической карьеры.

Темы судебный иск любовь соболь евгений пригожин
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Любовь Соболь ответит по закону перед бизнесменом Пригожиным
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