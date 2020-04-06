Любовь Соболь ответит по закону перед бизнесменом Пригожиным

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин обратился в Тверской районный суд города Москвы с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками по иску являются сетевое издание "Царьград" и юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом) Любовь Соболь.

Основанием для обращения в суд стало распространение Любовью Соболь недостоверной информации. Она назвала бизнесмена "бандитом" и заявила, что в ноябре 2016 года он якобы инициировал нападение на ее мужа — некросоциолога Сергея Мохова.

Пригожин требует, чтобы суд заставил сотрудницу ФБК опровергнуть заявления, порочащие его честь и деловую репутацию.

Отвечая на запрос журналиста "Интерфакса" через пресс-службу компании "Конкорд", Евгений Пригожин заявил, что Мохов пострадал от самой Соболь, которая уколола его во время ролевых игр.

Соболь свою позицию выразила в ролике, опубликованном на "Навальный Live". Она кратко пересказала суть инцидента, когда неустановленное лицо вкололо неизвестное вещество в ногу ее мужа. При этом она никаких имен не называла. По ходу передачи было видно, что Соболь сильно нервничает. Ее страх перед предстоящим судом понятен: доводов в свою пользу у нее нет, а значит, придется приносить публичные извинения.

Но в 2016 году Соболь вела себя совсем по-другому.

Она однозначно заявляла, что нападение связано с ее расследовательской деятельностью и называла инициатором нападения Евгения Пригожина. Она даже пыталась возбудить уголовное дело по этому поводу. Но ей отказали из-за отсутствия состава преступления. Проверка показала, что вреда здоровью Мохова причинено не было, в его крови не обнаружили никаких наркотических или токсических веществ.

Стоит отметить, что Мохов тогда оценивал произошедшее иначе. По его мнению, Пригожин тут был ни при чем, а нападение организовали криминальные структуры, работающие в похоронной сфере. Об этом он писал и в своем Facebook.

По версии СМИ, позиция Соболь, заявлявшей о причастности к нападению на ее мужа петербургского бизнесмена, объясняется желанием привлечь внимание к своей расследовательской деятельности. Таким образом она пыталась заработать очки для политической карьеры.