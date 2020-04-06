Эксперт: каждое решение властей должно быть четко регламентировано

Коронавирус вынуждает федеральные и региональные власти принимать множество оперативных решений. Многие из них остаются непонятны россиянам.

Поэтому задача властей сейчас не только вводить новые правила, но и четко разъяснять, кто, за что и где отвечает. Такое мнение высказал заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Михаил Аничкин.

"В каждом регионе местная власть вправе издавать свои внутренние распорядки, регулирующие во время таких сложных ситуаций правил проживания жителей на территории. Другое дело, что каждое такое распоряжение должно быть очень четко обусловлено. Регламент таких действий должен быть четко прописан. Не всегда исполнительные органы поспевают за своими собственными решениями в плане четкой регламентации, регламента действий исполнительных органов", — отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что с такой угрозой в современной истории Россия, как и весь мир, сталкивается впервые. Поэтому возникает множество вопросов. По мнению Аничкина, власти любого уровня прежде, чем принимать какое-либо решение, должны быть уверены в том, что оно проработано в плане исполнения.

"В случае жизненных ситуаций должна быть инструкция, если что, кто к нему (к гражданину — прим. автора) подойдет и кто имеет право предъявить претензию или задать вопрос", — отметил эксперт.

Напомним, что ранее разъяснили правила карантина в Москве. Жителям столицы можно пешком пройтись до ближайшего магазина за товарами первой необходимости либо поехать на личном автомобиле или такси в крупный гипермаркет. А вот брать пассажиров в личный автомобиль москвичам запретили.