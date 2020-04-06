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Источник Правда.Ру

Эксперт оценил необходимость взаимопомощи среди стран мира

Общество

Круг взаимопомощи организовали страны мира. Сначала все помогали Китаю в борьбе с коронавирусом, теперь Китай помогает этим странам в ответ.

Такое мнение высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Четко следует понимать, что мы, отдавая свое, получаем от наших партнеров их помощь. То есть это такой своеобразный круг взаимопомощи. Да, в каком-то смысле это политика, но здесь больше социалки, на мой взгляд. То есть страны демонстрируют и другие страны дают им возможность продемонстрировать свои гуманистические наклонности", — пояснил свою мысль эксперт.

Он напомнил, что во время эпидемии коронавируса в Китае Россия оказывала стране гуманитарную помощь. Сейчас Китай поддержал Россию, отправив большую партию средств индивидуальной защиты и техники.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия получила от Китая 26 тонн гуманитарной помощи.

Темы эксперт коронавирус взаимопомощь алексей мухин гуманитарная помощь
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