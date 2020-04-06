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Источник Правда.Ру

Назван самый популярный сериал в период самоизоляции у россиян

Общество

На фоне режима самоизоляции в России возрос спрос на фильмы и сериалы. Представители онлайн-кинотеатров сообщили ТАСС, какой сериал стал самым популярным среди россиян. Им оказалась премьерная картина "И повсюду тлеют пожары" с Риз Уизерспун в главной роли.

"Наблюдаем интерес к новинкам, в том числе и эксклюзивным. Так, в марте, помимо крупных мейджорских франшиз и блокбастеров, пользователей привлекли эксклюзивные премьеры сериалов: цифровая премьера сериала "И повсюду тлеют пожары" с оскароносной Риз Уизерспун и Керри Вашингтон. Обратил на себя внимание пользователей и сериал "Дело" — бразильская драма о жизни и работе девушек по вызову, ставших успешными деловыми женщинами", — сообщила пресс-служба кинотеатра Ivi.

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