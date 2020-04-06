Назван самый популярный сериал в период самоизоляции у россиян

На фоне режима самоизоляции в России возрос спрос на фильмы и сериалы. Представители онлайн-кинотеатров сообщили ТАСС, какой сериал стал самым популярным среди россиян. Им оказалась премьерная картина "И повсюду тлеют пожары" с Риз Уизерспун в главной роли.