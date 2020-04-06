Число жертв коронавируса в Испании снизилось

Темпы роста заболеваемости коронавирусом снижаются во всех провинциях Испании. На данный момент этот показатель составляет 3%. Также сократилось количество случаев заражения.

За сутки от коронавируса скончались 637 человек. Это самый низкий показатель с 24 марта. Наибольшее число случаев гибели людей от коронавируса зафиксировано в Мадриде, на втором месте — Каталония. Эти же области остаются лидерами по количеству случаев заболеваемости. Среди инфицированных не менее 19 тыс. являются медицинскими работниками.

Согласно данным на понедельник, 6 апреля, Испания занимает второе место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. В данный момент сообщается о более 135 тыс. Скончались более 13 тыс. человек. Почти 43% из них были старше 80 лет.

Ранее Pradva.ru сообщала о том, что женщине в возрасте 100 лет удалось вылечиться от коронавируса при помощи медиков. Она находилась под наблюдением специалистов в клинике Авилеса, в испанской провинции Астурия.