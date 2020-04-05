Шаповалов рассказал о двойных стандартах оппозиционных правозащитников

Грядущую премьеру фильма о плененных в Ливии российских социологах под названием "Шугалей" прокомментировал директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Политолог отметил, что оппозиционные правозащитники ни разу не встали на защиту наших социологов, незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме.

"С моей точки зрения, в вопросе освобождения российских граждан из ливийского плена недостаточно активная роль у общественных правозащитных структур в России: как правило, это люди и организации, которые занимаются оппозиционной деятельностью, маркируя ее под правозащитную. Кроме того, зачастую это финансируется из-за рубежа", — рассказал Владимир Шаповалов.

Он вспомнил о пикетах у посольства Ливии, в которых приняли участие многие общественные деятели, но и там оппозиционно настроенных правозащитников не наблюдалось. Двойные стандарты либералов в очередной раз показывают, что они лишь позиционируют себя как правозащитники, эксплуатируя тему в своих интересах.

Стоит напомнить о том, что российские социологи попали в ливийский плен в мае 2019 года. Во время командировки с целью социологических исследований россиян похитили члены группировки PRADA, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия Ливии. Судя по всему, Максим Шугалей и Самер Суэйфан обнаружили данные, способные испортить репутацию ПНС. На данный момент российские социологи незаконно удерживаются в ливийской тюрьме "Митига".

О судьбе социологов был снят фильм, премьера которого ожидается уже в этом месяце.

Владимир Шаповалов уверен, что это наилучший формат, который способен донести до общественности всю информацию о наших социологах.