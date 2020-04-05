Грядущую премьеру фильма о плененных в Ливии российских социологах под названием "Шугалей" прокомментировал директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Политолог отметил, что оппозиционные правозащитники ни разу не встали на защиту наших социологов, незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме.
"С моей точки зрения, в вопросе освобождения российских граждан из ливийского плена недостаточно активная роль у общественных правозащитных структур в России: как правило, это люди и организации, которые занимаются оппозиционной деятельностью, маркируя ее под правозащитную. Кроме того, зачастую это финансируется из-за рубежа", — рассказал Владимир Шаповалов.
Он вспомнил о пикетах у посольства Ливии, в которых приняли участие многие общественные деятели, но и там оппозиционно настроенных правозащитников не наблюдалось. Двойные стандарты либералов в очередной раз показывают, что они лишь позиционируют себя как правозащитники, эксплуатируя тему в своих интересах.
Стоит напомнить о том, что российские социологи попали в ливийский плен в мае 2019 года. Во время командировки с целью социологических исследований россиян похитили члены группировки PRADA, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия Ливии. Судя по всему, Максим Шугалей и Самер Суэйфан обнаружили данные, способные испортить репутацию ПНС. На данный момент российские социологи незаконно удерживаются в ливийской тюрьме "Митига".
О судьбе социологов был снят фильм, премьера которого ожидается уже в этом месяце.
Владимир Шаповалов уверен, что это наилучший формат, который способен донести до общественности всю информацию о наших социологах.
"Конечно, фильм привлечет внимание и наших сограждан, и организаций, и политических структур, и международных организаций — я в этом уверен", — рассказал политолог.
Пока решили защитить только детей и подростков.