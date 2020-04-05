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Почти 26 тысяч россиян за рубежом хотят воспользоваться помощью

Общество

По данным Минкомсвязи около 26 тысяч россиян, находящихся за границей, заполнили форму для возвращения на родину или получения необходимой помощи на портале госуслуг. Такие заявления проверяются автоматически. Россияне указывают данные загранпаспорта, российского паспорта, места фактического проживания на родине.

"Это значительно упрощает нам процесс планирования возврата и перечисления финансовой помощи", — цитирует Главу Минкомсвязи России Максут Шадаев ТАСС.

Напомним, что России утвердила порядок предоставления помощи соотечественникам, которые находятся в других странах и не могут вернуться на родину из-за коронавируса.

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