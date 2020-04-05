Названы опасные общественные места из-за коронавируса

Врач высшей категории Владимир Зайцев назвал общественные места, в которых существует наибольшая опасность заражения коронавирусом. По его словам, самыми опасными являются автозаправки, аптеках и продуктовых магазинах.

Чтобы снизить риск заражения Зайцев порекомендовал дезинфицировать одежду после каждого посещения улицы, а также использовать медицинские маски и перчатки. В магазинах лучше использовать банковскую карту вместо наличных и соблюдать дистанцию в 1-2 метра.