С такой инициативой выступила ЛДПР. По их мнению, реклама вкусной еды может воспринимать болезненно россиянами, которые оказались в сложных условия самоизоляции.
"Тем не менее на всех телеканалах остается много рекламы, которая соблазняет людей, например, реклама разнообразных деликатесов: нам показывают, как на природе жарят шашлык, разные колбасы и сосиски", — отмечают политики.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.