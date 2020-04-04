ТОП-3 регионов России по количеству зараженных коронавирусом

На первом месте по числу заболевших на каждые 100 тысяч населения Москва. В тройке лидеров также Коми и Бурятия. Такие данные приводит заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. По данным властей, чаще всего коронавирус в Россию завозят из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ.

Напомним, "китайский вирус" передаётся в большинстве случаев капельным путём. На поверхности может сохраняться до 72 часов.