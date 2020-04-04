Заявление на получение выплаты можно подать лично, через МФЦ или портал Госуслуг, а также отправить в органы соцзащиты по почте. В списке необходимы документов: свидетельства о рождении и заключении (расторжении) брака, сведения обо всех доходах семьи, в том числе о недвижимости и другом имуществе, а также данные регистрации.
Напомним, что размер пособия составляет 50% от величины прожиточного минимума. Выплачивается оно на каждого ребенка в семье в возрасте от 3 до 7 лет. Право на льготу имеют малоимущие граждане.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.