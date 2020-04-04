Глава Минпросвещения рассказал, что уроки в школах могут проходить до 8 июня. После этого стартует основная волна ЕГЭ. Хотя и единый госэкзамент также могут перенести.

"Что касается сегодняшней ситуации, то до 8 июня в ряде школ по понятным причинам может быть организован учебный процесс, до начала ЕГЭ. Что касается дальнейшей ситуации, то мы будем смотреть, как в целом ситуация будет развиваться, и все решения, как только они будут приняты, мы об этом обязательно расскажем", - заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.