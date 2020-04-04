Планируется привлечь 15 тысяч добровольцев. Этим займется движение "Волонтеры-медики". Власти уже выделили на эти цели 242,3 млн руб из резервного фонда. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

"Планируется, что во всех субъектах Российской Федерации будут работать оперативные штабы помощи гражданам, в их работе будут задействованы 15 тысяч добровольцев, 200 тысячам граждан старше 60 лет будут оказаны услуги по профилактике новой коронавирусной инфекции, адресной помощи на дому, в том числе по закупке продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости", — говорится в справке к распоряжению премьера РФ Михаила Мишустина.