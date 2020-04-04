Российским туристам за рубежом помогут материально

Средства выделят из Резервного фонда и направят для помощи россиянам, которые не успели вернуться на родину в период пандемии коронавируса. Решение одобрено кабмином, а постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

"Принятие проекта распоряжения позволит выделить МИД России из резервного фонда Правительства Российской Федерации средства на оплату проживания российских граждан, находящихся на территории иностранного государства и не имеющих возможности самостоятельно оплатить данные расходы", - говорится в документе.

Деньги так же пойдут на оформление документов, на основании которых россияне находятся на территории иностранных государств. У многих из них заканчиваются визы.