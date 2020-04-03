С первого апреля в регионе сформированы мобильные отряды с целью контроля соблюдения режима в период карантина, который объявлен в крае.
В эти группы вошли сотрудники полиции, представители органов местного самоуправления, казаки и общественники.
"За это время 940 мобильных отрядов самоконтроля обследовали почти 4 тысячи объектов, проверили более 7 тысяч лиц. Составлено 68 протоколов об административных правонарушениях по статье 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Материалы будут направлены в суд для принятия решения", — сообщили в администрации региона.
Напомним, согласно новым поправкам в КоАП, если человек нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему будет грозить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностного лица сумма составит от 50 до 150 тысяч рублей.
Ранее "Правда.ру" сообщала, что глава СК поручил разобраться с фактами завышения цен на медицинские маски в регионах.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.