Более семи тысяч человек проверили на Кубани в связи с карантином

С первого апреля в регионе сформированы мобильные отряды с целью контроля соблюдения режима в период карантина, который объявлен в крае.

В эти группы вошли сотрудники полиции, представители органов местного самоуправления, казаки и общественники.

"За это время 940 мобильных отрядов самоконтроля обследовали почти 4 тысячи объектов, проверили более 7 тысяч лиц. Составлено 68 протоколов об административных правонарушениях по статье 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Материалы будут направлены в суд для принятия решения", — сообщили в администрации региона.

Напомним, согласно новым поправкам в КоАП, если человек нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему будет грозить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностного лица сумма составит от 50 до 150 тысяч рублей.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что глава СК поручил разобраться с фактами завышения цен на медицинские маски в регионах.