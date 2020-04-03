Глава АК "АЛРОСА" Сергей Иванов продал половину принадлежавшего ему пакета акций компании и пообещал направить вырученные деньги на борьбу с COVID-19. Средства пойдут на лекарства, оборудование и средства защиты для Якутии.
"Я понимаю, что сейчас далеко не лучшее время для продажи акций, но в нынешних условиях важна максимальная оперативность в закупках. На личные деньги приобрести сегодня дефицитные медицинские средства проще и быстрее", — объяснил топ-менеджер через пресс-службу компании.
Добавим, "АЛРОСА" — российская компания, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.