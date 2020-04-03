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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

В Москве заработало приложение для отслеживания больных коронавирусом

Общество

Приложение, отслеживающее местоположение больных коронавирусом, начали использовать власти Москвы. Программа позволит им получать своевременно информацию о тех, кто попытается нарушить режим самоизоляции и тем самым подвергнуть риску здоровье и жизнь окружающих.

Смартфоны с установленным на них приложением выдадут всем пациентам, у которых был выявлен вирус. С этих телефонов можно будет совершать только экстренные звонки. Установить другие приложения на них будет нельзя, сообщает РБК.

Власти Москвы не намерены отслеживать с помощью новой программы всех жителей столицы. Приложение проверяет местоположение человека, оно не отслеживает все его передвижения. Больные коронавирусом также должны будут отправлять периодически фото, подтверждающие их местонахождение.

Ранее Pravda.ru сообщала, что около 3 млн жителей Москвы продолжают ходить на работу. Дистанционно трудятся еще 2 млн человек.

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