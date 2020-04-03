HBO даст бесплатный доступ к сериалам и фильмам

HBO открыл доступ к девяти сериалам, 20 фильмам и нескольким короткометражкам для всех желающих с 3 апреля. Так создатели канала решили поддержать американских граждан, находящихся на карантине. Пока неизвестно, сколько будет действовать эта акция. Знаменитый проект "Игра престолов" не попал в список доступных к бесплатному просмотру сериалов.

Тем не менее зрители могут насладиться такими знаменитыми сериалами, как "Клан Сопрано" и "Прослушка", а также относительно новыми, но уже получившими одобрение критиков картинами, например, "Барри".

Судя по заявлению представителей канала, воспользоваться акцией пока могут только жители США. Для тех, кто еще никогда не пользовался сервисом, остается возможность зарегистрироваться и посмотреть любой контент бесплатно в течение первых двух недель.

Ранее Pravda.ru писала, что съемки нового сезона сериала "Ведьмак" от Netflix продолжатся, несмотря на коронавирус. Премьера запланирована на 2021 год.