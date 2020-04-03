Около 3 млн москвичей продолжат ходить на работу

Около 3 млн человек в Москве продолжают ходить на работу. Еще 2 млн трудятся дистанционно. Другие 2 млн находятся на больничных и в отпусках. Такой статистикой поделился мэр столицы Сергей Собянин с Первым каналом.

По словам градоначальника, на свои рабочие места ходят те, кто трудится на системообразующих предприятиях, в органах госвласти, в коммунальном секторе и ЖКХ, а также врачи и медицинский персонал.

В общей сложности в Москве на самоизоляции находится две трети жителей, передвигается по городу лишь треть, и это нормально в текущей ситуации, заявил Собянин. Он добавил, что этот баланс нужно сохранять и в дальнейшем.

Что происходит в Москве на карантине

Мэр Москвы подписал закон о наказании за нарушение режима самоизоляции 30 марта. Физическим и юридическим лицам грозят штрафы. Полиция уже составила 145 протоколов о нарушениях.

Режим самоизоляции был введен 30 марта. Жители столицы могут покидать дома только в случае крайней необходимости. Разрешается посещать близлежащие аптеки и магазины, выносить мусор и выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

Ранее Pravda.ru сообщала, что водителям в Москве запретили перевозить пассажиров. Нарушителям грозит штраф.