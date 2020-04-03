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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции помещений

Общество

Сейчас, когда в воздухе "гуляет" коронавирус, важно следить за гигиеной помещений, в которых мы все проводим много времени, пребывая в режиме самоизоляции.

Как правильно дезинфицировать жилые помещения, рассказали в Роспотребнадзоре.

Санитарное ведомство рекомендует использовать для этого средства на основе спирта и хлора.

Информация опубликована сегодня на сайте ведомства.

Что нужно регулярно дезинфицировать в доме

 

Правильная дезинфекция жилых помещений

  1. Влажную уборку в доме нужно проводить не реже 2-3 раз в неделю; если в доме есть больной человек — ежедневно.
  2. Обязательно использовать средства бытовой химии.
  3. Особенно тщательно — с мылом или антисептиком на основе спирта (не менее 70%), или раствором хлорки — мыть дверные ручки.
  4. Остальные поверхности и предметы достаточно протирать антисептиком или мыльным раствором.
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