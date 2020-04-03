Сейчас, когда в воздухе "гуляет" коронавирус, важно следить за гигиеной помещений, в которых мы все проводим много времени, пребывая в режиме самоизоляции.
Как правильно дезинфицировать жилые помещения, рассказали в Роспотребнадзоре.
Санитарное ведомство рекомендует использовать для этого средства на основе спирта и хлора.
Информация опубликована сегодня на сайте ведомства.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.