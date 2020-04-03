Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции помещений

Сейчас, когда в воздухе "гуляет" коронавирус, важно следить за гигиеной помещений, в которых мы все проводим много времени, пребывая в режиме самоизоляции.

Как правильно дезинфицировать жилые помещения, рассказали в Роспотребнадзоре.

Санитарное ведомство рекомендует использовать для этого средства на основе спирта и хлора.

Информация опубликована сегодня на сайте ведомства.

Что нужно регулярно дезинфицировать в доме

Правильная дезинфекция жилых помещений