На фоне распространения пандемии коронавируса в ряде стран правительства объявляют амнистию и выпускают заключенных из тюрем, чтобы не допустить возникновения очагов распространения коронавируса.
О том, планируется ли в России массово открыть двери исправительных учреждений, корреспонденту "Правда.Ру" рассказал председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев:
В России этот вопрос, конечно же, обсуждался. В том числе и в Совете по правам человека. Признаюсь: вопрос неоднозначный и мнения разделились.
Одни считают, что надо объявить амнистию.
Другие, что, напротив, сегодня места заключения, СИЗО — это более безопасное место, чем те, что за "на воле". Пока в российские тюрьмы коронавирус не проник — там нет заражённых, нет предпосылок даже для эпидемии. УФСИН принял меры: объявил карантин, общение с адвокатами, со следователями только через стекло и так далее.
Лично я считаю (но я не специалист в данном вопросе) что коронавирус сейчас в России — не повод для объявления амнистии. Ситуация в тюрьмах под контролем.
А если представить, что такая амнистия все же объявлена? Не спровоцирует ли она волну преступности?
Ну я думаю, что бандитов и рецидивистов это в любом случае не коснется. А те, у кого статьи "легкие": совершил ненасильственное преступление, украл что-то, растрата, хозяйственное преступление — наверное, ничего страшного они, выйдя по амнистии, творить не начнут.
В ряде СМИ вчера появилась информация, что каких-то СИЗО заключенные начинают возмущаться…
Сейчас мы проверяем эту ситуацию. У нас есть очень квалифицированные люди в составе Совета, выдающиеся специалисты в этой области. Они этим занимаются. Пока ничего сказать не могу.
К слову, как бы ни складывалась эпидобстановка по коронавирусу в тюрьмах, амнистия — по другому поводу — в России все же будет объявлена.
Об этом рассказал Юрий Швыткин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне.
Приближается знаменательная для нашей страны дата — 75 лет Великой Победы над фашистской Германией. К ней, я думаю, будет приурочен акт амнистии в отношении лиц, совершивших "нетяжелые" преступления.
Кого может коснуться амнистия? Осужденных за какие преступления?
Кража, например. Или мошенничество. Или хулиганство. Смотря в каком размере, безусловно. Каждая статья УК ведь имеет свою квалификацию. Но еще раз повторю: под амнистию по случаю Дня Победы попасть имеют шанс те заключенные, чьи статьи не подразумевают риск общественной безопасности
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.