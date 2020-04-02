Новые правила технического осмотра автомобилей никак не повлияют на жизнь автомобилистов. Это также никак не скажется на ситуации с аварийностью на дорогах.
Такое мнение высказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.
«Наличие или отсутствие ТО вообще никак не влияет на безопасность дорожного движения. В разные времена у нас ужесточали, смягчали правила проведения ТО. А количество ДТП по вине плохого технического состояния автомобиля было всегда одинаково - в пределах 2%. Тут можно смотреть с двух сторон. С одной стороны, наказание ужесточили. С другой стороны, техосмотр стал более редким, менее затратным», - отметил автоэксперт.
Он подчеркнул, что в России давно пора отменить обязательное прохождение технического осмотра для личных автомобилей, но депутаты пока не могут решиться на такой шаг.
По мнению Моржаретто, проблемы возникнут у пунктов технического облуживания:
«Они и так еле сводили концы с концами. И из-за этого, кстати, занимались продажей диагностических карт. А теперь у них в два раза уменьшится количество машин».
Стоит отметить, что вступление закона перенесли частично на 2021 год, частично на 2022 год.
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