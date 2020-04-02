Московские кафе и магазины, работающие в карантин, оштрафуют

Сумма штрафа для владельцев магазинов, кафе, ресторанов и прочих юрлиц, которые занимаются организациями массовых мероприятий и не приостановили свою работу во время карантина, может составить 300 тысяч рублей.

"Неисполнение требований о приостановке работы влечет административный штраф для должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей, юридических лиц за подобное нарушение оштрафуют на 200-300 тыс. рублей," — сообщает "Интерфакс" со ссылкой на текст новых поправок в КоАП Москвы, размещенных на сайте мэра и правительства столицы.

При этом в законе уточняется, что штрафы применяются, только если в действиях виновного нет уголовно наказуемого деяния. В прочих случаях наказание может быть еще более строгим.

Напомним, что в рамках борьбы с коронавирусом все розничные магазины в Москве, кроме продуктовых и аптек, были закрыты. Также до 5 апреля в столице не будут работать рестораны и кафе. Это не касается только столовых, буфетов и кафе, в которых питаются работники организаций.

Как ранее сообщала "Правда.ру", за прошедшие сутки в России выявлено более 770 новых случаев заражения коронавирусом.