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Источник Правда.Ру

Билл Гейтс дал рекомендации по борьбе с коронавирусом

Общество

Нет никаких сомнений, что Соединенные Штаты упустили возможность опередить новый коронавирус, пишет основатель Microsoft Билл Гейтс в своей колонке для Washington Post. Тем не менее, по мнению миллиардера, еще осталась возможность исправить ситуацию, приняв несколько важных решений. 

В первую очередь необходимо обеспечить полную изоляцию всех штатов и округов. Кроме того, важно закрыть все действующие предприятия общепита. 

Во-вторых, по мнению Гейтса, власти должны обеспечить повсеместное тестирование населения на наличие вируса. Так как спрос может превысить предложение, первыми его должны пройти все медицинские работники, а также все, у кого выявлены возможные симптомы. 

Третьим важным шагом станет разработка эффективной вакцины, на создание которой уйдет не менее 18 месяцев. Помимо этого, нужно начать строительство объектов, на которых будет производиться это лекарство.

Ранее Pravda.ru писала о том, что Билл Гейтс предупреждал о пандемии коронавируса пять лет назад. 

Темы covid-19 билл гейтс коронавирус коронавирус в сша
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