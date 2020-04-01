Пенсии в России принесут на дом

Ходить за пенсией на почту больше не надо. Ежемесячные выплаты пенсионеры получат на дому.

Такие правила ввели в апреле на фоне ситуации с коронавирусом.

"В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом. Лишь 8% получающих пенсии клиентов "Почты России" до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи, но в апреле идти на почту не придется — почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты", — сообщает пресс-служба "Почты России".

На дом принесут не только пенсии, но и пособия.

Напомним, что с 1 апреля социальные пенсии проиндексированы в России. Они увеличились на 6,1%. Прибавку также получат участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды, дети, потерявшие кормильца.