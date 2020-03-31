Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству финансов разработать механизм единоразовых выплат для граждан, которые застряли за рубежом и не могут вернуться на родину.
"Минфину России обеспечить выделение МИДу России бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться в Российскую Федерацию, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания", — сказано в документе, опубликованном на сайте правовой информации.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.