На одном из российских сайтов объявлений появилась информация о продаже кота, который якобы защищает своего владельца от коронавируса.
"Продается уникальный кот-оберег, талисман Тимон. Оберегает от любого вируса и заболевания, приносит удачу. Разговаривает с потусторонним миром", — написал владелец животного.
Автор объявления отметил, что кот является потомственным предсказателем и приносит удачу. Цена такого оберега от COVID-19 составляет 6 миллионов рублей, но владелец животного готов поторговаться.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.