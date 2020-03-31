В Хабаровске за 6 млн руб. продают кота, который "защищает" от COVID-19

На одном из российских сайтов объявлений появилась информация о продаже кота, который якобы защищает своего владельца от коронавируса.

"Продается уникальный кот-оберег, талисман Тимон. Оберегает от любого вируса и заболевания, приносит удачу. Разговаривает с потусторонним миром", — написал владелец животного.

Автор объявления отметил, что кот является потомственным предсказателем и приносит удачу. Цена такого оберега от COVID-19 составляет 6 миллионов рублей, но владелец животного готов поторговаться.