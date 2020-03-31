Британец убил жену из-за карантина

Житель города Кумбран в Британии, графства Гвент, обвиняется в убийстве супруги. Инцидент произошел в период введенного из-за эпидемии коронавируса карантина.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

В прошедшую субботу, 27 марта, в органы полиции поступило сообщение о преступлении, совершенном в городе Кумбран. 67-летняя экс-работница школьной столовой Рут Уилльямс была обнаружена без сознания в своем доме. Впоследствии женщина умерла в клинике от полученной травмы головы.

По подозрению в убийстве задержали ее супруга — 69-летнего Энтони Уилльямса. Пара прожила вместе 45 лет, у них есть общая дочь Эмма.

Соседи пары рассказали, что супруги были преданы друг другу.

"Невозможно было предположить, что такое произойдет. Но люди живут в стрессовом состоянии после введения карантина", — пояснила соседка.

Убийство случилось на пятый день после того, как местные власти ввели карантин из-за распространения коронавируса.