Крик души врача Скорой: Народ, включите голову!

Пока врачи и правительство страны придумывают способы не допустить масштабного распространения коронавируса по стране, уговаривают людей посидеть — для сохранения собственного же здоровья — дома, россияне, воспользовавшись "выходной неделей" рванули греться под весенним солнышком — "на шашлычки" и в парки.

Почему этого делать категорически нельзя, объяснила в видеообращении к согражданам сотрудница "Скорой помощи" из Нижнего Новгорода. Медик прямым текстом рассказала, чем на этот раз может обернуться наш любимый "авось".

Рассказала доктор о том, что беспечность приведет к накалу эпидемии, когда мягкая самоизоляция (ее, к слову, уже ввели в 27 регионах страны) сменится жестким карантином.

"Из-за него многие из вас, беспечных сейчас, потеряют работу — закроются малые и средние предприятия. И вам нечего будет есть. <...> Вы будете вызывать нас. Мы приедем, конечно. Но не факт, что именно для вас у нас хватит кислорода в кислородных баллонах. Включайте, пожалуйста, голову и сядьте дома!"

Видео опубликовано в группе ВК "Типичный Нижний Новгород".