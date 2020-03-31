Число подтвержденных случаев коронавируса в Египте достигло 656, из них 41 — смертельные.
Такое сообщение сделал официальный представитель местного министерства здравоохранения Халед Мугахед вчера, 30 марта.
За суточный период в Египте выявили 47 новых инцидентов COVID-19, а один пациент с этим диагнозом умер. В целом с начала эпидемии в стране от коронавируса скончался 41 человек.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.