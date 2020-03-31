В Египте число зараженных коронавирусом превысило 650 человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Египте достигло 656, из них 41 — смертельные.

Такое сообщение сделал официальный представитель местного министерства здравоохранения Халед Мугахед вчера, 30 марта.

За суточный период в Египте выявили 47 новых инцидентов COVID-19, а один пациент с этим диагнозом умер. В целом с начала эпидемии в стране от коронавируса скончался 41 человек.