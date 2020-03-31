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Источник Правда.Ру

Прихожане храма на Урале проигнорировали запрет и собрались на службу

Общество

30 марта в селе Белозерском Курганской области, в храме преподобного Алексия состоялось праздничное богослужение. В нём приняли участие прихожане из Кургана и Челябинска. На фотографиях, размещенных после службы в Сети, видно, что в церкви находилось около 30 человек. Они проигнорировали призывы местных властей и патриарха Кирилла.

"Поздравить настоятеля и прихожан приехали священнослужители из Кургана и приходов Западного благочиния епархии. Собрались прихожане не только из окрестных сел, но и из Челябинской области", — сказано в сообщении местной епархии.

"Я очень благодарен всем вам! Всем, кто смог сегодня прийти и вместе помолиться в этот, так сказать, день рождения нашего прихода", — обратился к прихожанам настоятель храма Давид Меньщиков.

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