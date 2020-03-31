Министр образования и науки России Валерий Фальков сообщил, что ведомством было принято решение о переносе вступительных экзаменов в вузы из-за пандемии коронавируса.
Фальков также отметил, что в высших учебных заведениях будут созданы бюджетные места по прежним объемам несмотря на ощутимый экономический спад.
Это связано с развитием демографии, поскольку выпускников школ в стране стало больше.
"Второе, есть потребность большая, поэтому мы не только увеличиваем количество бюджетных мест, но и по структуре перераспределяем. Будет больше на гуманитарных направлениях подготовки, на педагогических, у медиков", — сообщил Фальков.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.