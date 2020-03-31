В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Министр образования и науки России Валерий Фальков сообщил, что ведомством было принято решение о переносе вступительных экзаменов в вузы из-за пандемии коронавируса.

Фальков также отметил, что в высших учебных заведениях будут созданы бюджетные места по прежним объемам несмотря на ощутимый экономический спад.

В 2020 году количество бюджетных мест в вузах увеличат на 34 тысячи

Это связано с развитием демографии, поскольку выпускников школ в стране стало больше.