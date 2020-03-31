Первый военный скончался в Америке от коронавируса

Первый военнослужащий армии США умер в результате заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Отмечается, что мужчина служил в Национальной гвардии США в штате Нью-Джерси. Он был госпитализирован 21 марта после получения положительного результата анализов на присутствие в организме коронавируса.

Смерть пациента наступила 28 марта.