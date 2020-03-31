Первый военнослужащий армии США умер в результате заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщили в пресс-службе Пентагона.
Отмечается, что мужчина служил в Национальной гвардии США в штате Нью-Джерси. Он был госпитализирован 21 марта после получения положительного результата анализов на присутствие в организме коронавируса.
Смерть пациента наступила 28 марта.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.