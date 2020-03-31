Количество умерших в результате заболевания коронавирусом в Индии достигло 32 человек к 31 марта.
Об этом сообщили в пресс-службе индийского минздрава.
Отмечается, что общее число подтвержденных инцидентов заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Индии достигло 1251.
Кроме этого, 102 человека излечились от заболевания и выписались из клиник домой.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.