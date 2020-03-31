В Индии от коронавируса скончались 32 человека

Количество умерших в результате заболевания коронавирусом в Индии достигло 32 человек к 31 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе индийского минздрава.

Отмечается, что общее число подтвержденных инцидентов заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Индии достигло 1251.

Сколько пациентов в Индии излечилось от коронавируса?

Кроме этого, 102 человека излечились от заболевания и выписались из клиник домой.