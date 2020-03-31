Россияне активно "затариваются" холодильниками

История с массовой истерией, которая заставила часть россиян на прошлой неделе опустошать полки магазинов, чтобы сделать запас продуктов, не закончена. Напротив, получила — в принципе ожидаемое — развитие.

Теперь люди начали запасаться морозильными камерами. Запасы-то сделанные где-то хранить надо.

По данным онлайн-ритейлеров, рост спроса на морозильные камеры вырос почти на 2000%.

Повышение спроса¹ зафиксировано, по данным Yandex, на "Яндекс.Маркете", и на маркетплейсе "Беру".

По данным сервиса "Беру"

16-22 марта, по сравнению с аналогичным периодом предыдущей семидневки, спрос вырос

на холодильники — на 50%,

на морозильники — почти на 30%.

Средний чек за этот период увеличился в полтора раза.

На "Яндекс.Маркете" интерес покупателей

к холодильникам вырос в 2 раза,

к морозильникам — примерно в 3 раза.

¹ в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — прим. пресс-службы Yandex.

Спрос подскочил не только на сервисах Yandex

Интернет-магазин "Холодильник.ру"

зафиксировал рост продаж морозильных камер в 5,3 раза.

Интернет-магазин в goods. ru:

морозильные камеры стали покупать чаще в 17 раз.

Почему люди кинулись скупать холодильники

Мнения экспертов на этот счет разделились: