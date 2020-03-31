Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Россияне активно "затариваются" холодильниками

Общество

История с массовой истерией, которая заставила часть россиян на прошлой неделе опустошать полки магазинов, чтобы сделать запас продуктов, не закончена. Напротив, получила — в принципе ожидаемое — развитие.

Теперь люди начали запасаться морозильными камерами. Запасы-то сделанные где-то хранить надо.

По данным онлайн-ритейлеров, рост спроса на морозильные камеры вырос почти на 2000%.

Повышение спроса¹ зафиксировано, по данным Yandex, на "Яндекс.Маркете", и на маркетплейсе "Беру".

По данным сервиса "Беру"

16-22 марта, по сравнению с аналогичным периодом предыдущей семидневки, спрос вырос

  • на холодильники — на 50%,
  • на морозильники — почти на 30%.

Средний чек за этот период увеличился в полтора раза.

На "Яндекс.Маркете" интерес покупателей

  • к холодильникам вырос в 2 раза,
  • к морозильникам — примерно в 3 раза.

¹ в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — прим. пресс-службы Yandex.

Спрос подскочил не только на сервисах Yandex

Интернет-магазин "Холодильник.ру"

зафиксировал рост продаж морозильных камер в 5,3 раза.

Интернет-магазин в goods. ru:

морозильные камеры стали покупать чаще в 17 раз.

Почему люди кинулись скупать холодильники

Мнения экспертов на этот счет разделились:

  • одни считают, что виной всему распространение коронавируса и пока еще поэтапное введение режимов самоизоляции (как раз сегодня его объявили в 25 регионах — прим. ред),
  • другие — в резким ослаблении рубля (аналогичный скачок в продажах фиксировался в конце 2014-го).
Темы ажиотаж вырос спрос холодильники морозильные камеры
Новости Все >
Коронавирус устанавливает правила: ритейлеры откажутся от наличных
Россияне активно "затариваются" холодильниками
Разместил фейк в инете и тебе поверили? Добро пожаловать в тюрьму!
Синоптик рассказал, когда в борьбу с COVID-2019 вступит погода
Рослесхоз: регионы не готовы к сезону лесных пожаров
Роспотребнадзор: в России изобретен высокоточный тест на коронавирус
Мишустину поступило предложение закрыть на время карантина алкомаркеты
Украина начнет продавать сельхозземли – Рада приняла разрешающий закон
27 регионов России ввели режим самоизоляции
Трамп: Это мило - Россия прислала нам огромный самолет с оборудованием
Последние материалы
Коронавирус устанавливает правила: ритейлеры откажутся от наличных
Россияне активно "затариваются" холодильниками
Вера на карантин не уходит
Разместил фейк в инете и тебе поверили? Добро пожаловать в тюрьму!
Синоптик рассказал, когда в борьбу с COVID-2019 вступит погода
Рослесхоз: регионы не готовы к сезону лесных пожаров
Роспотребнадзор: в России изобретен высокоточный тест на коронавирус
Мишустину поступило предложение закрыть на время карантина алкомаркеты
Украина начнет продавать сельхозземли – Рада приняла разрешающий закон
Коронавирус уже изменил весь мир
Популярное
Профилактика
Вирусолог: медленная вирусная инфекция летальна на 100%

В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.

Вирусолог: медленная вирусная инфекция летальна на 100%
Назван напиток, который препятствует поражению лёгких
Здоровье
Назван напиток, который препятствует поражению лёгких
Здоровье
В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики
Шоу-бизнес
Игорь Крутой обрушился с критикой на Ксению Собчак
Василий Амирджанов COVID-19 vs Россия: в ожидании пика пандемии Василий Амирджанов Любовь Степушова "Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу Любовь Степушова Юрий Носовский Как похудеть без диет: 5 секретов стройности Юрий Носовский
Комментарии
Захарову просят вернуть из-за границы детей богатых россиян
Путин призвал изменить порядок обслуживания покупателей в магазинах
Путин поручил обследовать на коронавирус больше людей
Глава SDI Group Ильгар Гаджиев подвел под статью даму сердца
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Трамп: Это мило - Россия прислала нам огромный самолет с оборудованием
"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу
"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу
Михалков назвал жертв Вайнштейна проститутками
Среди российских сенаторов нет зараженных коронавирусом
Рослесхоз: регионы не готовы к сезону лесных пожаров
Волочкова рассказала о своем карантине
Михалков назвал жертв Вайнштейна проститутками
"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу
"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу
Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко
Трамп: Это мило - Россия прислала нам огромный самолет с оборудованием
Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко
Обнулить депортацию: правозащитники требуют воли для мигрантов
Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ