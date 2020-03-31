История с массовой истерией, которая заставила часть россиян на прошлой неделе опустошать полки магазинов, чтобы сделать запас продуктов, не закончена. Напротив, получила — в принципе ожидаемое — развитие.
Теперь люди начали запасаться морозильными камерами. Запасы-то сделанные где-то хранить надо.
Повышение спроса¹ зафиксировано, по данным Yandex, на "Яндекс.Маркете", и на маркетплейсе "Беру".
16-22 марта, по сравнению с аналогичным периодом предыдущей семидневки, спрос вырос
Средний чек за этот период увеличился в полтора раза.
¹ в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — прим. пресс-службы Yandex.
Интернет-магазин "Холодильник.ру"
зафиксировал рост продаж морозильных камер в 5,3 раза.
Интернет-магазин в goods. ru:
морозильные камеры стали покупать чаще в 17 раз.
Мнения экспертов на этот счет разделились:
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.