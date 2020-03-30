Частная клиника в Москве начала прием пациентов с коронавирусом

Сеть частных клиник "Медси" из России переделала свой многопрофильный стационар в московском районе Отрадное в инфекционную больницу. Она предназначается для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Прием пациентов стартует в ближайшие дни.

Указывается, что лечебное учреждение дооснастили требуемым оборудованием и медикаментами. А штат клиники — четыре сотни человек — прошел дополнительное обучение, касающееся методов борьбы с коронавирусом.

Сейчас в больнице есть 40 аппаратов ИВЛ, это наиважнейшее оборудование при борьбе с коронавирусной инфекцией, а в реанимационной палате клиники вместимость составляет 30 коек.