Госдума планирует ужесточить наказания за нарушение карантина на заседании 30 марта. Парламентарии проголосуют за законопроект, который введет уголовное наказание за нарушение карантина.
"Завтра законопроекты будут рассмотрены в первом чтении, и мы планируем, учитывая, что все политические фракции высказали свои позиции в поддержку, инициативы пройдут и второе-третье чтения", — рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.