Президент России Владимир Путин заявил, что нарушение режима карантина — это преступная халатность. По его мнению, именно так власти должны относиться к нарушениям карантина.

"Уже приняты меры, которые по всей стране ограничивают работу учреждений, связанных с массовым пребыванием людей", — сообщил глава государства на совещании с полпредами в регионах.

"Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла, это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться", — добавил Путин.