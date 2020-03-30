Правительство России установило максимальный размер пособия по безработице в 12130 рублей. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.
"Правительство РФ постановляет: установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 12130 рублей", — сказано в документе.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.