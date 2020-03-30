Магазин в Краснодаре продавал имбирь по семь тысяч рублей

Один из магазинов Краснодара начал продавать имбирь по семь тысяч рублей за килограмм. Представители магазина объяснили, что такое повышение цены связано с увеличение закупочной стоимости.

"Сказали, что он помогает от коронавируса, на этом решили поднять цену", — объяснил владелец магазина телеканалу "360".

Повышение цены на имбирь отмечено во многих регионах России после новостей о том, что он помогает при коронавирусе.