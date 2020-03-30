Недавно правительство России одобрило список товаров первой необходимости. В него вошли товары, продажа которых не должна быть ограничена в период нерабочей недели. Спустя чуть более суток перечень подвергся редактированию.
Из списка были убраны сигареты, табачные изделия, похоронные принадлежности и строительные материалы.
На нерабочей неделе будут функционировать органы власти, транспорт, медицинские учреждения, финансовые организации, а также аптеки и магазины.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.