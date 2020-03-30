"Почта России" продолжит осуществлять курьерскую доставку на нерабочей неделе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сервис продолжит работать как на доставку, так и на сбор посылок. Заказать доставку из отделения курьером или почтальоном можно в мобильном приложении или на сайте pochta.ru. Для предоплаченных отправлений можно воспользоваться бесконтактным способом", — сказано в сообщении.

"Разъяснения Министерства труда и оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции при правительстве, опубликованные на прошлой неделе, подтверждают, что организация почтовой связи входит в перечень компаний, чье функционирование должно быть продолжено на нерабочей неделе. Дополнительного ограничения на работу "Почты России" в указе мэра Москвы, выпущенном вчера, также не содержится", — добавили в ведомстве.