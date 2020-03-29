Родителей призывают не выпускать детей на улицу

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Москве призвал родителей не выпускать своих детей на улице без острой необходимости. Последние данные показывают, что доля детей от общего числа заболевших коронавирусов составляет 5,5%.

В отличие от пожилых людей, они часто переносят недуг без симптомов или в легкой форме, однако они остаются носителями вируса. Власти Москвы рекомендуют родителям ограничить контакты детей с другими людьми.