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Родителей призывают не выпускать детей на улицу
Источник Правда.Ру

Родителей призывают не выпускать детей на улицу

Общество

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Москве призвал родителей не выпускать своих детей на улице без острой необходимости. Последние данные показывают, что доля детей от общего числа заболевших коронавирусов составляет 5,5%.

В отличие от пожилых людей, они часто переносят недуг без симптомов или в легкой форме, однако они остаются носителями вируса. Власти Москвы рекомендуют родителям ограничить контакты детей с другими людьми.

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