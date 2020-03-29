Путин поручил сравнять пособие по безработице с МРОТ до конца 2020 года

Президент России Владимир Путин поручил повысить пособие по безработице до уровня МРОТ на период до конца текущего года. Об этом сказано в списке поручений президента, который был опубликован на официальном сайте Кремля.

Российский лидер обращался к жителям страны 25 марта и рассказал о мерах поддержки, которые необходимо принять, чтобы помочь населению во время пандемии коронавируса. Путин также объявил нерабочую неделю с 28 по 5 апреля с сохранением заработной платы.