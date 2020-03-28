Правительством России был утвержден список товаров первой необходимости в связи с распространением коронавирусной инфекции.
В перечень необходимых товаров вошли детские товары, мыло, а также моющие, чистящие и полирующие средства, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти и многое другое.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.