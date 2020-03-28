В России ограничат движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу из-за распространения коронавируса. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы", - сказано в поручении.