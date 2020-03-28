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Источник Правда.Ру

Захарова рассказала, чем могла бы заняться на длинных выходных

Общество

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, чем могла бы заняться на нерабочей неделе будь у неё длинные выходные. Она назвала период с с 28 марта по 5 апреля "прекрасной возможностью провести время с пользой".

Захарова сообщила, что в первую очередь бы выспалась, затем занялась чтением книг, готовкой экзотических блюд, рукоделием, уборкой, а также заготовила рассаду перед началом дачного сезона. 

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