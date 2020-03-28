Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, чем могла бы заняться на нерабочей неделе будь у неё длинные выходные. Она назвала период с с 28 марта по 5 апреля "прекрасной возможностью провести время с пользой".
Захарова сообщила, что в первую очередь бы выспалась, затем занялась чтением книг, готовкой экзотических блюд, рукоделием, уборкой, а также заготовила рассаду перед началом дачного сезона.
"Правительства должны прекратить тратить драгоценное время, необходимое для борьбы с коронавирусом, после того как они упустили возможность предотвратить пандемию Covid-19", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.