Захарова рассказала, чем могла бы заняться на длинных выходных

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, чем могла бы заняться на нерабочей неделе будь у неё длинные выходные. Она назвала период с с 28 марта по 5 апреля "прекрасной возможностью провести время с пользой".

Захарова сообщила, что в первую очередь бы выспалась, затем занялась чтением книг, готовкой экзотических блюд, рукоделием, уборкой, а также заготовила рассаду перед началом дачного сезона.