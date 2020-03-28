Россиянам напомнили о важности самоизоляции

Жителям России напомнили о том, что в сложной эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса нужно самоизолироваться дома и перестать контактировать с пожилыми людьми. Об этом рассказал заведущий кафедрой ГБУЗ МО "Московский областной научно-исследовательский клинический институт" Виктор Егоров.

"Изоляция и решение, которое было принято, на неделю все уходим в отпуск, оно же не просто так было принято, а с расчётом, что пик роста заболевания будет следующая неделя. Все жесткие ограничения должны быть жестче: ни один человек не должен гулять, должны сидеть дома, полиция должна останавливать и задавать вопросы: "А вы почему находитесь здесь?", - пояснил Егоров.